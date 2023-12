BCE conclude Srep 2023: punteggio banche Eurozona stabile ma rivede CET1

(Teleborsa) -il processo di revisione e valutazione prudenziale che consente di valutare i rischi cui sono esposte le banche e la qualità della gestione di tali rischi, nonché leDall'analisi condotta emerge cheha continuato a mostrare. Le banche hanno mantenuto in media, ben al di sopra dei requisiti regolamentari. Laa livelli che non si osservavano da più di un decennio, rafforzando laesterni, come rilevato dai risultati della prova di stress a livello di UE del 2023.Tuttavia, le- spottolinea l'Eurotower - restano unaper le banche europee. Il rapido aumento dei tassi di interesse ha contribuito a dare impulso alla redditività complessiva delle banche, ma tale effetto si ridurrà, man mano che i più elevati tassi di interesse saranno trasmessi ai depositanti.In tale contesto, ilè rimasto in media sostanzialmentein una scala da 1 a 4:, al 14% un punteggio peggiore e al 15% un punteggio migliore.per assicurare che lenell’attuazione dei rilievi pendenti e delle misure loro imposte. Ha emanato misure qualitative (governance interna, gestione del rischio di credito, pianificazione patrimoniale). Durante il ciclo 2023, il lavoro degli esperti di vigilanza è stato finalizzato a comprendere meglio i fattori sottostanti la debolezza dei modelli di business (debolezze speso associate a una pianificazione strategica carente e a una diversificazione insufficiente).In esito a tale valutazione,in termini di capitale primario di classe 1 oper singola banca ha registratodelle attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, RWA). I P2R comprendonoa fronte delle attività rischiose di leveraged finance stabiliti per otto banche e requisiti aggiuntivi a fronte delle esposizioni deteriorate applicati a 20 banche. Di conseguenza ie gli orientamenti di secondo pilastroin termini di CET1 sono. I requisiti complessivi e gli orientamenti di secondo pilastro in termini di capitale totale sono saliti lievemente al 15,5% delle RWA, dal 15,1% del ciclo SREP 2022.La BCE haun requisito di secondo pilastrodi leva finanziaria eccessiva. Tale requisito obbligatorio a livello di singola banca è ammontatosul coefficiente di leva finanziaria del 3% applicato a tutte le banche. La BCE ha inoltre emanatosul coefficiente di leva finanziaria, nonché misure quantitative in materia di liquidità che prevedono periodi di sopravvivenza minimi e una riserva di liquidità specifica per valuta nei confronti di tre banche.In tale contesto, la BCE haper i prossimi tre anni. Per rafforzare la capacità diimmediatila BCE chiederà alle banche di porre rimedio alle carenze nei propri sistemi di gestione delle attività e delle passività e nella gestione del rischio di credito e di controparte. Le banche devono inoltre accelerare gli interventi per porre efficacemente rclimatici e ambientali). Esse devono altresì compiere ulteriorie nella realizzazione di solidi assetti di resilienza operativa