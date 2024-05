Credem, utile primo trimestre a 160,9 milioni (+19,4%). Oltre 45mila nuovi clienti

Credem

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato oggi i risultati consolidati del primo trimestre 2024, che "confermano l’efficacia del modello di business basato su una forte diversificazione delle fonti di ricavo e la capacità di generare valore e benessere sostenibili nel tempo per i clienti, le persone, gli azionisti e la collettività".Il primo trimestre dell’anno si è chiuso con unconsolidato pari a 160,9 milioni di euro (+19,4%), dopo aver spesato oltre 32 milioni di euro di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà, i prestiti alla clientela hanno raggiunto 34,6 miliardi di euro (+2,2% a/a), sono stati, la raccolta totale da clientela raggiunge complessivamente quota 98,2miliardi di euro (+6,3% a/a), il rapporto tra impieghi problematici lordi ed impieghi lordi (Gross NPL Ratio) è stato pari al 2,0%, rispetto al 2,7% della media delle banche significative italiane e al 2,3% medio delle banche europee, il rapporto tra crediti deteriorati netti (NPL netti) e impieghi netti si è attestato a 0,8% e il costo del credito annualizzato è stato pari a 3 bps. A fine marzo 2024 inoltre il CommonEquity Tier 1 Ratio a livello di Gruppo bancario è pari al 15,9%, Common Equity Tier 1 Ratio di Vigilanza a 14,6% rispetto a 7,60% minimo assegnato da BCE, il ROTE annualizzato si attesta a 20,1% e il ROE annualizzato al 17,5%.di generare valore sostenibile non solo economico, ma anche sociale ed ambientale, in un contesto in continua evoluzione e molto complesso”, ha dichiarato. “Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è continuare ad essere di supporto all’economia del Paese, sostenendo famiglie e imprese nella realizzazione dei loro progetti e nella protezione e sviluppo dei loro risparmi”, ha proseguito Campani. “Per realizzare il nostro intento,per offrire prodotti e servizi sempre più efficaci e orientati al soddisfacimento dei bisogni della clientela. In questo percorso potremo contare sui nostri valori, intraprendenza, fiducia e semplicità, e sulla capacità delle nostre persone di metterli in campo per riuscire a rispondere attivamente, come sempre, ai rapidi mutamenti del contesto in cui viviamo”, ha concluso Campani.A fine marzo 2024 ilsi attesta a 525,3 milioni, rispetto ai 472,1 milioni dell’anno precedente (+11,3% a/a). All’interno dell’aggregato, il margine finanziario è pari a 285,6 milioni rispetto a 234,8 milioni nel primo trimestre 2023 (+21,6% a/a). Il margine da servizi si attesta a 239,7 milioni rispetto a 237,3 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente (+1% a/a). Più in dettaglio leammontano a 184,4 milioni (+6,9% a/a) di cui 132,1 milioni di commissioni da gestione ed intermediazione (+11,1% a/a) e 52,3 milioni di commissioni da servizi bancari (-2,4% a/a). Il trading in titoli, cambi e derivati raggiunge 23 milioni (-43,2% a/a). Il risultato dell’attività assicurativa del ramo vita si attesta infine a 23,4 milioni (+7,8% a/a).sono pari a 221,4 milioni rispetto ai 206,8 milioni a fine marzo 2023 (+7,1% a/a). Nel dettaglio, le spese amministrative ammontano a €69,8 milioni, +10,4% a/a, mentre le spese relative al personale sono pari a 151,6 milioni (+5,6% a/a).Ilsi attesta a 42,1% rispetto al 43,8% nel primo trimestre 2023.Ilè pari a 303,9 milioni rispetto a 265,3 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente (+14,5%). Gli ammortamenti sono pari a 26,1 milioni rispetto ai 24,9 milioni a fine marzo 2023 (+4,8% a/a). Il risultato operativo si attesta a 277,8 milioni rispetto a 240,4 milioni nel primo trimestre 2023 (+15,6% a/a).L’si attesta a 238,9 milioni rispetto a 199,2 milioni nel primo trimestre 2023 (+19,9% a/a), mentre le imposte sul reddito ammontano a 78 milioni (64,4 milioni a fine marzo 2023, +21,1% a/a). L’utile netto consolidato si attesta a 160,9 milioni, +19,4% a/a, dopo aver spesato €32,2 milioni di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà. Il ROTE annualizzato è pari a 20,1%, il ROE annualizzato(1) si attesta a 17,5%.Il CET1 ratio calcolato su Credemholding è pari a 14,6%, ai massimi livelli del sistema con oltre 1,4 miliardi di euro di margine sui requisiti patrimoniali di vigilanza; il CET1 Ratio minimo (SREP) assegnato al Gruppo per il 2024 è pari a 7,60%, tra i più bassi tra le banche italiane vigilate da BCE. Il Tier 1 capital ratio(2) è pari a 14,9% ed il Total capital ratio è pari a 17,3%. Credem risulta l’istituto più solido a livello europeo in base ai dati pubblicati a dicembre 2023 dalla Banca Centrale Europea relativi ai requisiti patrimoniali (SREP) delle banche vigilate direttamente dall’autorità di Francoforte, con la conferma all’1% del requisito Pillar 2 Requirement (P2R) del Gruppo, testimoniando l’efficacia del modello di business e dei presidi di gestione dei rischi.