Tassi, Goldman Sachs prevede tagli anticipati delle banche centrali

(Teleborsa) - La banca d'affari americanache leinizieranno a, non più tardi, come inizialmente si pensava. E' quanto emerge da un report pubblicato dalla banca americana., Goldman ritiene che laabbia espresso una, innescando aspettative più audaci neiche, al termine dell'incontro del FOMC, hanno anticipato circa 30 punti base di ulteriore allentamento fino al 2024 ed orabase l’anno prossimo e. Di riflesso, anche glihanno spostato in avanti la loro linea, iniziando con, seguiti da due ulteriori tagli a ritmo trimestrale per il resto del 2024 e allineandosi al mercatocon una proiezione sul tasso dei Fed funds in un intervalloSulla scia di queste previsioni economiche, Goldman Sachs haedstatunitensi. I tagli anticipati della Fed determinano infatti rendimenti più bassi e una curva più ripida. "Abbiamo rivisto il nostro le previsioni sui rendimenti benchmark in diminuzione diminuiscono nella maggior parte delle economie del G10 questa settimana", spiega Goldman Sachs, segnalando "vediamo i rendimenti deianche se "ci si aspetta un rimbalzo dei rendimentiper chiudere l’annoa causa di una combinazione di ripricing del premio per il rischio reale e di inflazione".. Rispetto alla Fed, infatti, la riunione della BCE di questa settimana ha sottolineato la cautela sulle prospettive di inflazione. L'aggiornamento delle proiezioni macroeconomiche ha evidenziatonell’intero orizzonte temporale anche con un percorso di tassi ufficiali più elevato rispetto a quello attualmente previsto. Anche la presidente Lagarde ha precisato che i tagli dei tassi “non sono stati affatto discussi”. Il Il Consiglio direttivo sembra quindi intenzionato a raccogliere ulteriori prove dell’effettivo rientro dell'inflazione sul target. "", affermano gli economisti di Goldman, spiegando che "l’allentamento di marzo sarà una possibilità, soprattutto se la crescita sarà più lenta di quanto gli analisti e la BCE attendano".