UE autorizza l'acquisizione di Tua Assicurazioni da parte di Allianz

(Teleborsa) - La Commissione europea ha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'dida parte di. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di assicurazioni contro i danni in Italia. A ottobre ha annunciato la vendita di Tua Assicurazioni per 280 milioni di euroLa Commissione ha concluso che l'operazione notificata, data la limitata posizione di mercato combinata delle società risultante dall'operazione proposta e il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame della concentrazione.