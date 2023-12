Digital Bros, Banca Akros taglia target price e conferma Neutral

Digital Bros

Microsoft

Sony

(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato a(da 18 euro) ilsu, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, confermando lasul titolo a "".Gli analisti affermano che ilè "", con "e aspettative esistenti/precedenti sulle vendite di nuovi giochi in molti casi mancate o ampiamente mancate". In particolare, i giochi più piccoli con budget di marketing bassi faticano ad emergere. L'eccesso di nuove uscite, in gran parte conseguenza del costo del denaro pari a zero nel ciclo precedente, spiega in parte il fenomeno. Al contrario, l'sta rendendo le grandi piattaforme/operatori come EPIC,, Google,, Steam, ecc. più riluttanti a co-investire in nuovi giochi.Il risultato è una "visibilità estremamente bassa sulle aspettative di vendita dei giochi futuri che richiedono, a nostro avviso, previsioni prudenti". Alla luce di ciò, Banca Akros ha deciso di adottare unadi Digital Bros,complessive. Il risultato netto è una riduzione dell'EPS FY2024-2026 tra il 50% e il 30%."Riteniamo di essere nella fascia bassa del potenziale dell'azienda, ma chiaramente la visibilità è bassa ed è- si legge nella ricerca - Una volta che il primo migliorerà, potremmo assumere un atteggiamento più proattivo".