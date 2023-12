Gefran rileva quota minoranza nella startup Robot at Work

Gefran

(Teleborsa) -, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sensori, sistemi e componenti per l’automazione e il controllo dei processi industriali, ha sottoscritto un accordo di investimento per l’acquisizione di una quota di minoranza di Robot at Work, startup con sede a Rovato (BS).L’operazione è stata perfezionata tramiteappartenente ai soci di maggioranza e successivo aumento di capitale, a seguito dei quali Gefran detiene una quota pari al 24,83% di Robot at Work per un corrispettivo totale di Euro 576.000 (corrispettivo versato in denaro, tramite l’utilizzo di mezzi propri).Contestualmente alla firma dell’accordo quadro sono stati sottoscritti i patti parasociali che regoleranno la governance della società.Gli accordi tra le parti prevedonoche potranno essere esercitate entro un anno dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 della startup. L’esercizio dell’opzione call porterebbe Gefran ad acquistare un ulteriore 30% del capitale sociale con diritto di voto di Robot at Work a un prezzo calcolato secondo la formula stabilita nell’accordo di investimento. L’opzione putpotrà essere esercitata anche prima di tale data al verificarsi di alcune condizioni usuali per questo tipo di operazione.L’accordo di investimento prevede inoltre la firma di contratti di management a lungo termine con l’attuale direzione della startup per assicurare la continuità e lo sviluppo della società.