Gefran, ricavi in calo del 5,3% nel primo trimestre. Utile a 3,8 milioni

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha chiuso il2024 conpari ad 34,2 milioni di euro e si confrontano con 36,1 milioni di euro dello stesso periodo 2023, registrando un decremento di 1,9 milioni (-5,3%). Al netto dell’effetto negativo portato dalla variazione dei cambi, la contrazione diminuirebbe a 1,6 milioni (-4,5%) rispetto al dato del 31 marzo 2023.Il Margine Operativo Lordo () del primo trimestre 2024 è positivo per 7,1 milioni di euro (8,2 milioni nel pari trimestre 2023) e corrisponde al 20,9% dei ricavi (22,8% dei ricavi nel 2023), in diminuzione rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente di 1,1 milioni. La diminuzione dei costi operativi rispetto al primo trimestre precedente compensa solo parzialmente il decremento del valore aggiunto, connesso principalmente ai minori volumi di vendita. Ilè positivo per 3,8 milioni di euro, lievemente in diminuzione rispetto ai 3,9 milioni rilevati al 31 marzo 2023."Siamoraggiunti dal Gruppo in questo primo trimestre dell’anno sia dal punto di vista dei ricavi che dal punto di vista della marginalità - ha commentato l'- Nonostante il rallentamento della domanda registrato a partire dalla seconda metà dello scorso anno e la conseguente erosione del backlog, i ricavi raggiunti nel primo trimestre del 2024 hanno superato le nostre previsioni, avvicinandosi ai risultati straordinari del pari periodo dell’anno precedente, favoriti da un contesto più propizio rispetto alle attese"."L'ormai consolidata efficienza nella gestione operativa ha, quindi, permesso di raggiungere nel trimestre marginalità molto positive e superiori alle aspettative - ha aggiunto - Inoltre, nei primi tre mesi dell’anno, abbiamo portato a termine con successo l’avvicendamento del management nella controllata americana al fine di concretizzare le ambizioni per quel mercato, in linea con le priorità strategiche di sviluppo commerciale del Gruppo. Per quanto riguarda il prossimo futuro, infine, nonostante un mercato europeo ancora incerto, prevediamo un".Laal 31 marzo 2024, è positiva e pari a 23,6 milioni di euro, mentre il dato di fine 2023 era positivo per 22,7 milioni di euro.