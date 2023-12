PayPal modifica termini e condizioni per rispettare norme UE

PayPal

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei servizi di pagamento,per renderliper i consumatori. La decisione, si legge in un comunicato della Commissione UE, è arrivata a seguito di un dialogo con la Commissione Europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori.La Consumer Protection Cooperation Network (CPC), coordinata dalla Commissione europea e guidata dall'autorità tedesca Umweltbundesamt, ha avviato un dialogo con PayPal nel maggio 2023. La rete ha ritenuto i termini e le condizioni dell'azienda "irragionevolmente difficili da comprendere e ingiusti per i consumatori". PayPal ha accettato di affrontare le questioni sollevate dalle autorità di tutela dei consumatori e di modificare le clausole problematiche delle sue Condizioni d'uso per. Gli impegni assunti da PayPal allineeranno le pratiche dell'azienda ai requisiti del diritto comunitario dei consumatori.Le modifiche verranno notificate agli utenti tramite un aggiornamento delle policy il2024 ed entreranno formalmente in vigore il2024."Dobbiamo garantire che i consumatori abbiano accesso fin dall'inizio a informazioni chiare e dirette, affinché possano decidere se usufruire o meno di un determinato servizio - ha commentato- Apprezzo gli sforzi di PayPal per garantire che le sue pratiche siano pienamente conformi alle nostre leggi e agiscano in modo responsabile nei confronti dei propri clienti nell'UE".