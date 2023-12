Pellegrino (A.R.T.E.): proroga mercato tutelato "assurda", forse per scavallare elezioni

(Teleborsa) - "Abbiamo appreso la decisione di ARERA (Autorità di regolazione di energia, gas, acqua e rifiuti) dial primo luglio 2024, rispetto a quella già fissata del primo aprile 2024 e definita ormai da molto tempo. La motivazione di questa decisione andrebbe ricercata nella volontà di assicurare uno svolgimento coerente del processo di fine tutela per i clienti. Come trader dell'energia, aderenti ad ARTE, l'associazione che raccoglie oltre 150 operatori del settore,, considerando che sono passati oltre 20 anni dall'introduzione del mercato libero e ben 7 anni di rinvii, un tempo oggettivamente sufficiente per informare i cittadini italiani di questa positiva riforma, attraverso campagne informative". Lo affermaAssociazione di Reseller e Trader dell'Energia."È evidente che non ci sia bisogno di altri 90 giorni per informare i cittadini italiani,del prossimo giugno 2024 - aggiunge - Aggiungiamo solo che a noi operatori non cambia davvero nulla con questa ulteriore e assurda proroga. Pensiamo solo che non sia una garanzia per gli utenti avere una tariffa che ha generato nella storia il peggior sussidio incrociato che i consumatori possano ricordare".