Clessidra Capital Credit affianca Giovanni Giuliani e Stefano Pellegrino per il controllo di Health Italia

(Teleborsa) -è intervenuta con il Fondo Clessidra Private Debt nell’operazione di, nel contesto di un progetto imprenditoriale promosso danel settore della, segmento in forte crescita, considerando la sempre maggiore domanda di assistenza sanitaria da parte delle famiglie e di welfare aziendale da parte delle imprese.Giovanni Giuliani (ex McKinsey, Generali e Zurich) e Stefano Pellegrino (ex Mediobanca) hanno strutturato in qualità di Promotori un', operatore di riferimento nel settore della sanità integrativa e dei servizi di welfare destinati a famiglie, lavoratori e imprese, al servizio di un ambizioso progetto imprenditoriale.I Promotori hanno organizzato unche, al closing, ha acquisito il controllo di Health Italia con una(considerando anche il reinvestimento del management). L’operazione prevede ilsulle restanti azioni,Clessidra Capital Credit SGR, per il tramite del fondo Clessidra Private Debt, ha affiancato i Promotori nell’operazione con strumenti equity e mezzanine.assumerà l'incarico diquello diL’ingresso di Clessidra come partner nell’iniziativa - si legge in una nota - "rappresenta un passo decisivo per favorire la l’affermazione di un player di riferimento nel mercato della salute, in grado di aggregare servizi di protezione e prevenzione a famiglie e lavoratori erogati e accessibili in maniera innovativa e no frills".Il progetto guidato da Giuliani e Pellegrino punta a "valorizzare gli asset aziendali e le competenze del management interno di Health Italia, rafforzando la piattaforma distributiva e la gamma di offerta anche attraverso mirati investimenti in marketing e tecnologia"."Questa operazione segna l'inizio di una nuova fase di crescita per Health Italia. La nostra ambizione è creare il campione nazionale della salute e del benessere per le persone e le aziende – commenta. - Puntiamo ad accelerare lo sviluppo della società sfruttando appieno il potenziale delle nuove tecnologie (a partire dell’uso di soluzioni Applied AI), ampliando l’offerta per rispondere in maniera sempre più efficace e personalizzata alle esigenze dei nostri clienti.""Con Giovanni condividiamo la stessa visione imprenditoriale e la determinazione a costruire un leader nel mercato della sanità integrativa. Health Italia ha caratteristiche distintive e un potenziale ancora inespresso per realizzare questo obiettivo ", aggiunge"Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo investimento del Clessidra Private Debt Fund. La decisione di supportare la squadra di management nasce dalla fiducia che riponiamo nella loro visione, nelle loro competenze e nella loro comprovata capacità di esecuzione. Riteniamo che il mercato della sanità integrativa presenti significative opportunità di crescita, anche in considerazione dell'attuale bassa penetrazione delle soluzioni private", concludePer Clessidra si tratta del quattordicesimo investimento con il Private Debt Fund, che completa così il proprio ciclo di investimento.