WINDTRE contribuisce alla tutela dell’oasi WWF di Macchiagrande

(Teleborsa) - Anche quest'anno il Nataleè all'insegna della tutela dell'ambiente. L'azienda ha infatti deciso di sostenere un'area di 70mila mq nell'situata all'interno della riserva naturale statale del litorale romano, un gesto concreto per il territorio, per le proprie persone e per le future generazioni. L'Oasi WWF di Macchiagrande è uno dei siti tutelati più significativi in Italia, in quanto caratterizzato da una vasta porzione di macchia mediterranea retrodunale e dal bosco mediterraneo. Macchiagrande, insieme alle altre circa 100 Oasi WWF diffuse lungo la nostra penisola, è un esempio di come luoghi naturali protetti e salvati dal degrado creino benefici per la biodiversità, per il territorio e per le persone.e conferma la propria attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale offrendo il proprio contributo per la riduzione delle emissioni di CO2 e per la costruzione di un pianeta più green per le future generazioni. Questo progetto si aggiunge a quelli degli scorsi anni dei boschi urbani realizzati a Taranto e a Treviso.L'azienda multiservizi mette in campo, da anni, soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell'ambito delle tre dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l'Agenda ONU 2030.