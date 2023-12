BolognaFiere ospiterà la prossima edizione di WMF - We Make Future

BolognaFiere

(Teleborsa) - La, fiera internazionale di riferimento sull'Innovazione Tecnologica e Digitale,, presso il quartiere fieristico di, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO). La sede del prossimo appuntamento, previsto il 13, 14 e 15 giugno 2024, non sarà quindi più Rimini.WMF, giunta alla 12° edizione nel 2023, ha registrato, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 2.000 tra startup e investitori e più di 100 stage."Sono felice di dare il benvenuto nel nostro calendario fieristico a questo evento che parla di futuro tecnologico e digitale, in piena coerenza con lo sviluppo della città - ha dichiaratodi BolognaFiere - La collaborazione con Search On nasce da eventi più piccoli che abbiamo ospitato al Palazzo dei Congressi"."We Make Future ha già superato i 60.000 visitatori e il palcoscenico internazionale di BolognaFiere contribuirà di certo a competere con gli eventi dello stesso settore che a Lisbona superano i 70.000 visitatori e a Parigi i 150.000 - ha aggiunto - Come già accaduto con Auto e Moto d'Epoca, ancora una volta Bologna al centro della logistica del paese e con un quartiere fieristico grande ed efficiente,".