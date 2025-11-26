BolognaFiere entra nel mondo dell'arredo e del design con cinque nuovi eventi B2B

BolognaFiere

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), amplia il proprio portafoglio internazionale e, pensati per supportare le imprese italiane nei percorsi di internazionalizzazione e sviluppo commerciale, con un focus strategico sui mercati africani e dell'Asia Centrale.Grazie ad un, specializzata in eventi b2b, guidata da Francesco Bresolin, BolognaFiere acquisirà dal 2026 l'utilizzo dei marchi di cinque manifestazioni che saranno progettate e sviluppate congiuntamente, con l'obiettivo di rafforzarne il posizionamento e generare nuove opportunità di business per le aziende italiane dell'arredo e del design.Due sono gli eventi che si svolgeranno in: MEDINIT EXPO - Hotel & SPA Casablanca, 20-21 maggio 2026 - evento B2B dedicato al design, all'arredo, ai complementi e alle finiture in particolare rivolta al settore dell'hotellerie del Regno del Marocco; e MEDINIT EXPO Le Design Italien à Casablanca Casablanca, 21-22 ottobre 2026 dedicato a design, all'arredo, ai complementi e alle finiture per le costruzioni. Si svolgeranno a Tashkent,, il 16 e 17 novembre 2026 MEDINIT EXPO, gli appuntamenti di business dedicati tra le imprese italiane dell'arredo e gli operatori professionali Uzbeki.A BolognaFiere, ma con un target dedicato ai mercati balcanici, baltici e dell'Asia Centrale sarà invece MATCH4 Business Matching 25-26 febbraio 2027. Sempre a, 16-17 settembre 2026, nei padiglioni di BolognaFiere arriveranno architetti e professionisti africani, che incontreranno una importante rappresentanza di aziende italiane del Made in Italy dell'arredo, del design e delle finiture."Con questa iniziativa BolognaFiere amplia la propria presenza internazionale e rafforza il proprio ruolo di piattaforma al servizio della crescita delle imprese italiane - dichiara- Il design e l'arredo rappresentano una delle filiere più riconosciute del Made in Italy e meritano strumenti di promozione adeguati ai nuovi scenari globali. I cinque eventi che svilupperemo insieme a Medinit ci consentono di presidiare mercati strategici - dall'Africa all'Asia Centrale - e di creare nuove connessioni tra aziende italiane e operatori internazionali, con un approccio pragmatico, mirato e orientato allo sviluppo di relazioni commerciali di lungo periodo".