Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Discesa moderata per il derivato italiano, che chiude la giornata del 19 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41.600, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 43.690. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40.900.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)