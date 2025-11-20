Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Discesa moderata per il derivato italiano, che chiude la giornata del 19 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41.600, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 43.690. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40.900.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```