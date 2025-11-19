Milano 9:59
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Seduta molto negativa per il derivato italiano, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,38%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41.830, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 43.755. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 41.185.


