Bristol Myers Squibb acquista RayzeBio per 4,1 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, una delle principali aziende farmaceutiche a livello mondiale, ha siglato un, per un equity value totale di circadi dollari, o 3,6 miliardi di dollari al netto della liquidità. La transazione è stata approvata all'unanimità dai rispettivi consigli di amministrazione.è un'con una posizione di leadership nell'innovazione negli RPT a base di attinio e una pipeline di programmi di sviluppo di farmaci potenzialmente migliori della categoria. Gli attuali programmi in pipeline sono mirati al trattamento dei tumori solidi, compresi i tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEP-NET), il cancro del polmone a piccole cellule, il carcinoma epatocellulare e altri tumori."Questa transazioneapportando una piattaforma e una pipeline differenziate e rafforza ulteriormente le nostre opportunità di crescita nella seconda metà del decennio e oltre - ha affermato il CEO Christopher Boerner - Le terapie radiofarmaceutiche stanno già trasformando la cura del cancro e RayzeBio è in prima linea nell'applicazione pionieristica di questa nuova modalità".Bristol Myers Squibb prevede che la transazione sarà trattata come un'aggregazione aziendale e avrà undi Bristol Myers Squibb di circa 0,13 dollari nel 2024. Bristol Myers Squibb prevede di finanziare l'acquisizione principalmente con nuove emissioni di debito.Si tratta delmultimiliardario concluso dal produttore farmaceutico. Venerdì scorso Bristol Myers Squibb ha infatti annunciato l'acquisizione diin un'operazione da 14 miliardi di dollari.