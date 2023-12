Giglio Group, riequilibrio quote Salotto Brera dopo AuCap

Giglio Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha comunicato che è stata(società controllata al 100% da Giglio Group) tra Meridiana (azionista di maggioranza di Giglio Group) e Giglio Group, in seguito all'da 2 milioni di euro di Salotto di Brera.È emerso che nell'atto di aumento di capitale di Salotto Brera, mediante conferimento in natura,. Invero, il capitale di Salotto Brera ante aumento di capitale, pari a 1.000.000 euro, valorizzato nel bilancio di esercizio della controllante al 100% Giglio Group per 1.900.000 euro, sulla base della valutazione (impairment test) compiuta nel rispetto degli IFRS, era inferiore al reale valore del patrimonio effettivo della medesima società. Una corretta determinazione del rapporto di concambio avrebbe consentito di determinare l'incremento del capitale necessario salvaguardando tale valore effettivo e determinando conseguentemente il sovrapprezzo di emissione per un importo pari a 959.183.67 euro.Meridiana, socio di controllo di Giglio Group con una partecipazione pari al 57%, nell'si è pertanto resa disponibile a, al fine di riequilibrare il rapporto partecipativo, una parte della propria partecipazione nella società Salotto Brera, pari al 15,67% del capitale sociale della società, a Giglio Group e Giglio Group si è impegnata ad accettare ed acquisire la predetta quota di nominali 470.000 euro per l'importo complessivo di 1 euro.A seguito dell'operazione, il capitale di Salotto Brera risulta essere di proprietà di Meridiana per una percentuale pari al 51% del capitale sociale di Salotto Brera; di Giglio Group, per una percentuale pari al residuo 49% del capitale sociale di Salotto Brera. Verràa 2.040.816,33 euro mantenendo il rapporto 49%-51% e iscrivendo riserva in conto capitale pari al sovrapprezzo.