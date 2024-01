Il calendario societario 2024 di Safilo

Produttore di occhiali da sole e da vista

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2024 ed ha specificato che a seguito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nello stesso giorno o nelle giornate immediatamente successive, si potranno tenere incontri o conference call con analisti finanziari ed investitori per la presentazione dei dati contabili di periodo.CDA: Approvazione dei principali indicatori economico-finanziari preliminari relativi all’esercizio 2023CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 - Unica convocazioneCDA: Approvazione dei principali indicatori economico-finanziari relativi al I trimestre 2024CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024CDA: Approvazione dei principali indicatori economico-finanziari relativi al III trimestre 2024