La Rai compie 70 anni, dal primo annuncio ad oggi: il Paese raccontato dalla Tv

(Teleborsa) -sono le 11 delesattamente 70 anni fa, quando la prima annunciatrice Raidà il via alle trasmissioni televisive regolari del Programma Nazionale, annunciando il palinsesto di giornata di quella che sarebbe diventata la rete ''ammiraglia''Un giovanedestinato a diventare il re deidel piccolo schermo -sono al timone del il primo programma televisivo, Arrivi e partenze, mentre la sera stessa va in onda la prima, il più longevo dei programminasce ilcon un annuncio di Rosanna Vaudetti mentre per vedere i programmi dibisogna aspettare ilIn occasione dell’anniversario delle trasmissioni ufficiali della Rai, ovviamente, palinsesto dedicato. In prima serata, su Rai1 arriva Rischiatutto 70, una festa di ricordi, aneddoti e curiosità con tanti personaggi. A condurre il programma uno degli alfieri del piccolo schermo,per una celebrazione gioiosamente animata da una speciale partita delNon mancherà, poi, l'omaggio diche tra tv e radio ha realizzato molti programmi di grande successo. Il suo ritorno sul piccolo schermo sarà con ‘Appresso alla Musica. Premiata bottega di antiquariato musicale’.iniziava le sue trasmissioni e da quel momento non ha mai cessato di accompagnare il processo collettivo di crescita e cambiamento culturale, sociale e civile. Colgo l’occasione di quest'importante anniversario per ringraziare la Rai del lavoro che da 70 anni svolgeOggi il Servizio Pubblico radiotelevisivo e multimediale, pur in un mercato fortemente diversificato, resta garanzia di pluralismo e democrazia,scrive lanel messaggio inviato in occasione dei 70 anni.