Musica lirica, Intesa Sanpaolo e Teatro alla Scala: venti anni del progetto Vox Imago

(Teleborsa) - Sono stati presentati questa mattina presso ili risultati diil progetto realizzato dainsieme alper stimolare, favorire e diffondere la conoscenza del melodramma, uno dei tratti identitari più riconoscibili e apprezzati del nostro Paese. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della stretta collaborazione della Banca con il Teatro alla Scala, di cui è partner storico, e delle numerose iniziative per la promozione – in particolare tra i giovani – della cultura musicale e dell'opera lirica italiana, Patrimonio immateriale dell'Unesco."La collaborazione tra il Teatro alla Scala e Intesa Sanpaolo, consolidatasi nel corso degli anni, – afferma– ha tra i suoi principali obiettivi la diffusione della cultura musicale per rendere davvero la musica un patrimonio universale. Intesa Sanpaolo è Sponsor Principale della Stagione di Lirica, di Balletto e Sinfonica ma, da 19 anni, anche del progetto Under30/35, e Sponsor Principale della piattaforma LaScalaTv che ha avvicinato alla grande musica e alla danza decine di migliaia di ragazzi. Il progetto Vox Imago di cui festeggiamo i vent'anni ha i medesimi obiettivi: offrire al pubblico, agli studenti e agli insegnanti contenuti multimediali di alta qualità rendendo accessibili le produzioni scaligere in tutta la loro ricchezza. Questo progetto ci vede ancora una volta insieme a Rai Cultura, che ci accompagna anno dopo anno portando le nostre Stagioni nelle case degli italiani e rispecchia la sempre maggiore presenza della Scala nel panorama dei media"."Vox Imago – sottolinea– nasce per affiancare il Teatro alla Scala nella difesa e nella promozione dell'opera lirica come patrimonio culturale italiano, conosciuto e amato in tutto il mondo. Compiere vent'anni significa diventare stabilmente uno strumento di diffusione e conoscenza del melodramma che ha pochi altri paragoni, anche per l'attenzione dedicata alla formazione musicale che coinvolge i più giovani per avvicinarli al mondo della musica lirica".Dal 2004, ogni anno è stato pubblicato un: 17 edizioni con il Teatro alla Scala, due edizioni con il Teatro Regio di Torino e una edizione con il Teatro dell'Opera di Roma. Il volume è composto dalle riprese in altissima qualità effettuate da RAI, da saggi inediti, in italiano e inglese, e da un ricco apparato iconografico. Grazie a un codice riportato sul cahier che lo accompagna si può accedere a tutti i contenuti del portale voximago.it e dell'app, tra cui spicca un documentario appositamente creato. L'edizione in corso di realizzazione per quest'anno sarà dedicata all'opera La Rondine di Giacomo Puccini.L'obiettivo –spiegain una nota – è stato quello di avvicinare il pubblico all'opera lirica con un'importante ricaduta in termini di didattica e di divulgazione mettendo tutte le edizioni della collana a disposizione di biblioteche, scuole, enti e associazioni culturali a titolo gratuito, ispirandosi al principio di rendere fruibile la grande musica lirica italiana dal maggior numero di persone. Su una produzione complessiva di 800mila volumi pubblicati e 4,2milioni di astucci, oltre il 90% è stato distribuito e donato a biblioteche e scuole.Laè realizzata dallanell'ambito delin collaborazione con lain coedizione cone, dal 2020,. Fino al 2019 l'editore è stato Mondadori Electa.Dal 2012 ilfondatore dellae ispiratore del modello per l'insegnamento dinamico delle arti dello spettacolo (MIDAS), offre strumenti destinati ai docenti per favorire l'insegnamento della musica lirica nelle scuole tramite una guida didattica, incontri e percorsi digitali, sul sito voximago.it e sull'app dedicata. In dodici anni, con il coinvolgimento di oltre 10mila docenti, il programma ha raggiunto 600mila studenti, dalla scuola primaria alla secondaria superiore.Dalla prima edizione al 2013, la supervisione dei contenuti musicologici del progetto è stata affidata afra i massimi studiosi del teatro musicale. Proprio in occasione del ventennale, Vox Imago ricorderà la figura di Philip Gossett con cinque podcast tratti da sue interviste raccolte negli anni.Dal 2014 la supervisione scientifica è curata datitolare della cattedra di Storia della musica al Conservatorio di Novara, professore al Dipartimento di Scienze umane dell'Università di Bergamo e membro del comitato scientifico del Centro Studi Giacomo Puccini.Per l'autunno è prevista la trasmissione su Rai5 di una selezione di documentari realizzati per le edizioni Vox Imago dal 2011 che saranno disponibili anche su RaiPlay e LaScalaTv.