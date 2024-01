Logista acquisisce Belgium Parcels Service per 8 milioni

(Teleborsa) - Il gruppo spagnolo della logisticauna delle principali società in Europa, ha annunciatosocietà specializzata nella distribuzione urgente di prodotti farmaceutici in Belgio e Lussemburgo. Questa strategica acquisizione rappresenta un'importante pietra miliare nell'espansione di Logista in Europa e rafforza la sua posizione nella distribuzione farmaceutica e nel segmento dei corrieri. Attiva nel mercato della logistica da oltre venticinque anni, l'azienda gestisce un magazzino di 3.500 metri quadrati ed effettua circa 700.000 consegne all'anno.BPS distribuisce pacchi tramite corriere in 24 ore in Belgio e Lussemburgo, mentre in 24-48 ore in Olanda, Francia e Germania. L'azienda belga è specializzata nella distribuzione di prodotti sensibili, soprattutto farmaci a temperatura controllata, a ospedali e farmacie.L'acquisizione del 100% della società è stata effettuata, subordinata alla revisione completa dei conti per il 2023. L'operazione, complementare all'acquisizione di Speedlink Worldwide Expres del 2022 sul mercato olandese, consente a Logista di espandersi nell'intera regione del Benelux. In Italia Logista conta 90 depositi e rifornisce 60 mila punti vendita."Questa operazione strategica ci permette di aumentare la nostra esposizione al segmento dei corrieri farmaceutici in una regione chiave dell'Europa. Inoltre, l'acquisizione completa il core business delle nostre attività Nacex", commenta, ha aggiunto: "Questa acquisizione rafforza la nostra strategia di crescita inorganica ampliando l'attività di Nacex a livello internazionale, grazie a un distributore specializzato con criteri di qualità e servizio simili".