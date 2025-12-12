Aeroporto Palermo verso record storico passeggeri

(Teleborsa) - L’aeroporto Falcone Borsellino
di Palermo si avvia a registrare il nuovo record storico di passeggeri con il superamento della quota annua di 9,2 milioni di passeggeri.Gesap
, società di gestione dello scalo palermitano, ha reso noto che nel periodo gennaio-novembre lo scalo ha sommato 8.603.332 passeggeri (+3,13% sul 2024). Secondo le previsioni, a dicembre transiteranno circa 600.000 passeggeri (+6%). La crescita
è spinta in partito per dal traffico internazionale, che rappresenta il 34,1% del volume annuo,