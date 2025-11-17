Omer, ricavi 9 mesi salgono a 68,9 milioni di euro. Marginalità in calo

Omer

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha chiuso iconpari a circa 68,9 milioni di euro, registrando una crescita (+18%) rispetto a 58,4 milioni di euro dei primi 9 mesi 2024. Tale incremento è stato trainato da maggiori volumi di produzione delle commesse in essere, in particolare il progetto Dolce Vita, avviato nel corso dell'ultimo trimestre 2024 e che ha visto il completamento del primo treno nel mese di aprile 2025.L'si attesta a 12,4 milioni di euro, valore in crescita del 6% circa rispetto a 11,7 milioni di euro dei primi 9 mesi 2024, con un- rapporto tra l'EBITDA e i Ricavi Totali consolidati - pari al 18%, in diminuzione rispetto al 20,1% registrato nei primi 9 mesi del 2024. Tale risultato è da ritenersi positivo considerato il significativo aumento dei volumi di produzione, che ha comportato un incremento della complessità gestionale, l'impatto della stagione estiva e, in particolar modo, ildi OMER North America, la cui principale commessa relativa al progetto Amtrak per Alstom si era conclusa nel corso del primo trimestre.LaConsolidata di Gruppo è risultata positiva (cassa) per circa 18,2 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 19,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024, principalmente per effetto dell'incremento del capitale circolante determinato dai maggiori crediti verso clienti.Ilrisulta pari a 163 milioni di euro, in linea rispetto al dato al 31 dicembre 2024 (pari a 164 milioni di euro); ilè pari a 160 milioni di euro, in riduzione rispetto al dato al 31 dicembre 2024 (pari a 228 milioni di euro) per effetto delle conversioni in backlog registrate nel corso dell'anno.