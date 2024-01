Bioera, GECA sottoscrive 8 obbligazioni della terza tranche

Bioera

(Teleborsa) -annuncia che è stataparte dellaprevisto dall’accordo di investimento stipulato in data 28 luglio 2022.La Tranche ha uned è composta dadel valore nominale di 10.000 euro ciascuna,In data 18 dicembre 2023, è stata, per un controvalore complessivo; contestualmente alla sottoscrizione di tale parte della Tranche sono state emesse da Bioera a favore di GECA 8 obbligazioni convertibili del valore nominale di 10.000 ciascuna eAlla data odierna risultano ancora da sottoscrivere 42 obbligazioni della Tranche per un controvalore complessivo di 420.000 euro, nonché ulteriori 15 tranches del controvalore di 500.000 euro ciascuna, per un controvalore complessivo pari a 7.920.000 euro.