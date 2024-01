Xetra-Gold chiude 2023 con giacenza di quasi 200 tonnellate d'oro

DE000A0S9GB0

Deutsche Borse

(Teleborsa) - Alla fine del 2023 ledell'exchange-traded fund (ETF)(ISIN) sono, ridotte di 31,5 tonnellate rispetto all'inizio dell'anno (quando erano pari a 230,2 tonnellate d'oro); su un orizzonte quinquennale si registra un aumento di 9,1 tonnellate."Il modo in cui le nostre riserve auree si sono sviluppate nel 2023 è causato da una. L'inversione di tendenza dei tassi d'interesse ha creato nuove opportunità di rendimento a breve termine. Inoltre, il prezzo dell'oro in euro è stato più alto che mai. A nostro avviso, tuttavia, l'oro rimane un interessante investimento a lungo termine con un valore stabile e costituisce un'aggiunta essenziale a qualsiasi portafoglio ben strutturato", afferma, CEO diCommodities, l'emittente di Xetra-Gold.Xetra-Gold è ile il principale titolo aureo garantito fisicamente in Europa. Le partecipazioni di Xetra-Gold aumentano ogni volta che gli investitori acquistano azioni Xetra-Gold sui mercati azionari. Per ogni share certificate, esattamente un grammo d'oro viene depositato nel caveau centrale. A fine anno il patrimonio in custodia di Xetra-Gold ammontava a 11,9 miliardi di euro.Gli investitori di Xetra-Gold hannocartolarizzato. Dal lancio di Xetra-Gold nel 2007, gli investitori si sono avvalsi di questo diritto 1.819 volte. Ad oggi sono state consegnate 7,9 tonnellate di oro.