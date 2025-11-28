Francoforte: risultato positivo per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che gestisce la borsa di Francoforte
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Deutsche Boerse
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,51%, rispetto a +2,15% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
La tendenza di breve della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 231,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 227,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 236,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)