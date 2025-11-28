Milano 13:48
Francoforte: risultato positivo per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che gestisce la borsa di Francoforte, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Deutsche Boerse mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,51%, rispetto a +2,15% dell'indice della Borsa di Francoforte).


La tendenza di breve della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca è in rafforzamento con area di resistenza vista a 231,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 227,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 236,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
