Maersk non farà passare navi dal Mar Rosso "per il prossimo futuro"

Maersk

(Teleborsa) -, colosso danese della logistica integrata dei container, ha affermato chein risposta ai rischi per la sicurezza "significativamente elevati" posti dai recenti attacchi alle imbarcazioni commerciali da parte degli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran.Dopo aver messo in pausa la circolazione delle navi nell'area a causa della situazione di insicurezza, il 19 dicembre 2023 Maersk aveva annunciato che le navi sarebbero state dirottateper motivi di sicurezza. Il viaggio intorno all'Africa può aggiungere circa 10 giorni ai tempi di viaggio rispetto alla rotta più breve dall'Asia all'Europa attraverso il Canale di Suez, e richiede più carburante e tempo dell'equipaggio, aumentando i costi di spedizione."La situazione è in continua evoluzione e rimane altamente volatile, e tutte le informazioni disponibili confermano che il", ha affermato oggi Maersk in una nota. Di conseguenza, la compagnia dirotterà tutte le navi Maersk attorno al Capo di Buona Speranza "per il prossimo futuro"."Mentre continuiamo a sperare in una soluzione sostenibile nel prossimo futuro e facciamo tutto il possibile per contribuire ad essa,nell'area e al verificarsi di interruzioni significative nella rete globale", ha sottolineato il colosso danese.