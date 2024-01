Francia, Macron nomina il 34enne Attal: è il premier più giovane della Quinta Repubblica

(Teleborsa) - "Il presidente della Repubblica ha nominato Gabriel Attal primo ministro e lo ha incaricato di formare un governo". Lacon un comunicato. Mettendo in atto la prima mossa dell'annunciato rimpasto con il quale intende rilanciare il suo mandato, ilha nominato Attal, finora ministro dell'Educazione, nuovo primo ministro al posto didimessasi ieri dopo un colloquio di un'ora all'Eliseo con Macron.Con questa nomina, con il Partito socialista, – era fra i giovani socialisti più promettenti, vicini a Dominique Strauss-Kahn – e proseguita ancora giovanissimo fra i macroniani. A 29 anni, Macron lo nominò viceministro per la Gioventù, anche in quel caso il più giovane a entrare al governo nella storia recente. È stato portavoce del governo, poi ministro per i Conti pubblici e, fino a questa mattina, ministro per l'Educazione nazionale.La notizia è arrivata mentre Attal era in in videoconferenza con i presidi delle scuole. Nel suoAttal ha sottolineato la "convinzione" che la scuola sia "l'arma più potente che abbiamo per cambiare la società". "Qualunque siano le prossime evoluzioni, questa convinzione, – ha assicurato – non cesserà mai di animarmi e mi troverete sempre al vostro fianco".. Laurent Fabius, nel 1984, fu nominato a 37 anni. È anche il primo gay dichiarato, sposato con Stéphane Séjourné, eurodeputato del partito di Macron."Caro Gabriel Attal, so di poter contare sulla tua energia e sul tuo impegno per attuare il progetto di 'riarmò e di rigenerazione che ho annunciato (nel messaggio di fine anno, ndr.). Fedeli allo spirito del 2017: superamento e audacia. Al servizio della nazione e dei francesi" ha scritto. Nel discorso alla nazione del 31 dicembre scorso, Macron, aveva dato la sua visione per l'avvenire ponendo l'accento sulla scuola: "Dopo il riarmo economico – ha avvertito nel messaggio di San Silvestro – bisognerà avviare il nostro riarmo civico".In tutto il suo percorso Attal ha guadagnato apprezzamenti anche da parte degli oppositori, che gli hanno riconosciuto sensibilità e capacità di negoziato e di ascolto. Nel difficile ruolo diè diventato in pochi mesi una delle personalità politiche preferite dai francesi, secondo i sondaggi. Gay dichiarato, vive in coppia con. Negli anni, secondo i suoi collaboratori, ha anche ammorbidito alcuni aspetti del carattere, quelli che lo portarono, nel 2018, a creare l'incidente diplomatico con l'Italia, quandonel pieno della tensione per la chiusura dei porti alla nave di SOS Méditerranée "Aquarius".