Banca Profilo, Claudio Calabi nominato presidente di Arepo Fiduciaria

Banche, Finanza
Banca Profilo, Claudio Calabi nominato presidente di Arepo Fiduciaria
(Teleborsa) - L'Assemblea dei Soci di Arepo Fiduciaria, società controllata al 100% da Banca Profilo, ha deliberato la nomina di Claudio Calabi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente affiancherà Massimo Longhi, Amministratore Delegato di Arepo Fiduciaria, nel percorso di ulteriore rafforzamento e sviluppo della società.

Nel corso della medesima Assemblea è stata inoltre deliberata la nomina di Maria Rita Scolaro quale componente del Consiglio di Amministrazione di Arepo Fiduciaria. Maria Rita Scolaro è membro del Consiglio di Banca Profilo e Arepo BP.

Le nuove nomine, si legge in una nota, si inseriscono in un più ampio processo di consolidamento della governance di Arepo Fiduciaria, che si pone l'obiettivo di sostenere in modo efficace la strategia di crescita e il continuo presidio dei più elevati standard di professionalità e servizio a favore della clientela.
