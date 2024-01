Solid World, ordine da 600.000 euro per la biostampante Electrospider

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha comunicato il. L'ordine è arrivato da un "prestigioso", si legge in una nota, collaborante con quello di New York che già nel 2023 aveva emesso un importante ordine per l'acquisto di Electrospider."Il nostro sforzo di internazionalizzazione del mercato con i prodotti esclusivi e brevettati sia nel campo biotech che green, è ulteriormente ripagato da questo primo ordine del 2024, del, proveniente da Losanna - commenta il- Questa nuova fornitura rappresenta un passo significativo nel nostro impegno a fornire soluzioni avanzate per la creazione di tessuti umani, nella ricerca oncologica, nella sperimentazione di nuovi farmaci e nuovi vaccini al di fuori del corpo dei pazienti, ma con l’utilizzo delle loro cellule, riprodotte su modello digitale, in temperatura corporea, in ambiente sterile e con continuo nutrimento"."La nostra attenzione è focalizzata sui mercati italiano, americano, svizzero e sui Paesi del Medio Oriente, in particolare del Golfo Persico, evolta a garantire la completa internazionalizzazione della distribuzione", ha aggiunto.