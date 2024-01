BCE, Schnabel: troppo presto per discutere di tagli ai tassi

(Teleborsa) - ". Manterremo i nostri tassi ufficiali a livelli restrittivi finché non saremo sicuri che l'inflazione ritornerà in modo sostenibile al nostro obiettivo del 2%. Ciò richiede dati aggiuntivi che confermino il processo disinflazionistico". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della BCE, durante un lungo Q&A su X (ex Twitter)."Secondo le nostre proiezioni,- ha spiegato - La nostra politica monetaria funziona con un certo ritardo. Se alzassimo i tassi in modo troppo forte, ciò potrebbe portare a un sottodimensionamento dell'inflazione a medio termine e a un rallentamento inutilmente forte dell'economia"."L'inflazione è scesa in modo significativo grazie all'inversione degli shock precedenti e all'inasprimento delle nostre politiche - ha detto l'economista - Ma lapoiché ciò richiederebbe di far precipitare l'economia in una recessione profonda e lunga".Schnabel ha evidenziato che "il nostro mandato è preservare la stabilità dei prezzi. Per questo dobbiamo vedere l'inflazione ritornare in modo sostenibile al nostro obiettivo del 2%. Ci aspettiamo che l'inflazione raggiunga il 2% nel 2025 e prevediamo che potremo raggiungere questo".