ChatGPT, Antitrust UE: valutiamo indagine per investimento Microsoft su OpenAI

(Teleborsa) - L'dell'ha dichiarato che il sostegno finanziario dial creatore di, potrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione europea sulle fusioni. L'Antitrust ha inoltre ricordato che tale avviso è stato lanciato anche dall'autorità britannica per la concorrenza a dicembre. Microsoft lo scorso anno si è impegnato a investire oltrein OpenAI ottenendo una posizione nel consiglio di amministrazione ma senza diritto di voto, assicurando inoltre di non possedere alcuna quota di OpenAI.Il colosso dei software ha spiegato che la partnership con OpenAI, avviata nel 2019, ha favorito una maggiorenel campo dell’intelligenza artificiale, preservando al contempo l’indipendenza di entrambe le società. "L'unica cosa che è cambiata di recente è che Microsoft ora avrà un osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione di OpenAI", ha dichiarato un portavoce di Microsoft."La Commissione europea sta verificando se l'investimento di Microsoft in OpenAI possa essere rivedibile ai sensi del", si legge in una nota dell'esecutivo. La Commissione ha inoltre concesso alle parti interessate tempo fino all’11 marzo per fornire feedback sulla concorrenza nei mondi virtuali e sull’intelligenza artificiale generativa e inviato richieste di informazioni anche a diverse grandi aziende digitali sui due temi."Invitiamo aziende ed esperti a parlarci di eventuali problemi di concorrenza che potrebbero percepire in questi settori, monitorando allo stesso tempo da vicino le partnership sull'intelligenza artificiale per garantire che non distorcano indebitamente le dinamiche del mercato", ha dichiarato il capo dell'antitrust UE,