Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente in seduta senza grandi spunti

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. La giornata è priva di grandi spunti e gli investitori guardano a quanto succede all'estero. Sul fronte della politica monetaria, stamattina laha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, come ampiamente previsto, e ha detto che le condizioni monetarie accomodanti probabilmente continueranno per il momento. I dati statunitensi sull'indice dei prezzi PCE potrebbe offrire indicazioni per le prossime mosse della. A sostenere il sentiment dei mercati è anche il rimbalzo dei, dopo i brillanti risultati trimestrali di(casa madre di Google) eL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,072. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,58%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 84,15 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +134 punti base, con ilche si posiziona al 3,91%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,71%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,46%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,25%.Segno più per il, con ilin aumento dello 0,87%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,90% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 36.394 punti. Positivo il(+1,1%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,07%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,36%),(+3,07%),(+2,70%) e(+2,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,87%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.Tra i(+4,66%),(+4,08%),(+3,33%) e(+3,07%).