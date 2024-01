doValue, rumors: contatti preliminari con Elliot per acquisire Gardant

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, è, di cui Elliot è azionista di controllo con circa l'87%. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine al dossier.Gardant è operatore. Con oltre 560 milioni di euro di fondi raccolti, oltre 40 miliardi di crediti in amministrazione e circa 20 miliardi di crediti gestiti come special servicer, Gardant presenta un'ampia offerta di prodotti e servizi per investitori e banche nel settore dei crediti illiquidi e deteriorati.Le società, aiutate da consulenti finanziari, hannoscorso su una possibile combination, hanno detto le fonti.Gardant è frutto della riorganizzazione societaria delle attività di servizio e acquisizione di crediti diDel gruppo fanno parte, società specializzata in attività di recupero giudiziali e stragiudiziale,, società specializzata nell'attività di supporto alla gestione di crediti UTP e nell'attività di servicer di veicoli di cartolarizzazione,, società di gestione del gruppo specializzata in investimenti alternativi nel settore del credito.