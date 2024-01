Lavoro, Calderone: "Intelligenza artificiale sia opportunità per sicurezza e qualità prestazioni"

(Teleborsa) - Dal tema attualissimo dell'ex-Ilva alla lotta alle ecomafie ed al caporalato, senza tralasciare il tema centrale delll'impatto dlelìintelligenza artificiale sul lavoro. Sono questi i temi centrati affrontati dala margine degli Stati Generali Consulenti del Lavoro, organizzati dall'Associazione nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.- ha esordito - sonoche considera una "priorità" la salvaguardia del bacino occupazionale. "per una riflessione con chi rappresenta i lavoratori. Sappiamo bene come è andato il confronto con Mittal, quindi in questo momentoe vi posso assicurare che è nostra massima attenzionedei lavoratori e, ovviamente, tutelare tutti i lavoratori di Ilva in senso più ampio, partendo dallo stabilimento di Taranto, ma guardando a tutte le altre unità produttive".A proposto dell'per il caso Malagrotta, Calderone ha spiegato "ho fatto un'audizione complessiva su quelli che sono i temi relativi all'attività della Commissione", che "ha un importante risultato da raggiungere che è quello appunto di combattere l'ecomafia e quindi creare anche le condizioni perché i territori, che sono fortemente compromessi dal punto di vista ambientale, possano avere anche delle situazioni di sviluppo"."La nostra preoccupazione - ha sottolineato la titolare del Lavoro - è fare in modo che tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione persiano efficaci". "Farò un'informativa riservata alla Commissione, come ci è stato richiesto - ha aggiunto - per dare delle indicazioni su quelle che sono le nostre valutazioni su quel territorio".Parlando dell'e dei suoi riflessi sul lavoro. Calderone ha affermato che "e, soprattutto, un tema i cui profili e contorni non sono immediatamente definibili, anche perché l'intelligenza artificiale di tipo generativo ha esattamente la caratteristica di autoalimentarsi"."Quel che ribadisco è chee alle fasi di transizione del mercato del lavoro come a un qualcosa che può essere letto soloumano. Noi dobbiamo sapere utilizzare anche le prospettive, le opportunità che vengono dalla tecnologia, per far lavorare meglio gli uomini e farli lavorare in condizioni di maggiore sicurezza"."L'intelligenza artificiale - ha spiegato la titolare del Lavoro -, in materia disul lavoro, ed anche ovviamente di gestione dei processi e delle procedure di sicurezza, per poi certamente guardare anche all'interazione con quella che è l'attività quotidiana dei lavoratori. Ciò che ho voluto dire ai professionisti è che questi processi vanno accompagnati e vanno presi come una. La qualità la fa l'uomo, non gliela facciamo fare solo alla macchina, era quello il messaggio che volevo trasferire".