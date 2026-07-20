Sicurezza sul lavoro: Inail e AIAS firmano protocollo triennale su formazione e intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo, e il presidente dell'Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS), Francesco Santi, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa di durata triennale per rafforzare la collaborazione sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'accordo integra le competenze dell'Istituto e quelle di AIAS, associazione tecnico-scientifica attiva a livello nazionale su sicurezza, salute, ambiente e sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni prevenzionali del sistema produttivo, dando priorità alle piccole e medie imprese.



Tra gli ambiti d'intervento principali figurano l'organizzazione di iniziative informative e formative per l'aggiornamento dei tecnici della prevenzione e lo sviluppo di pubblicazioni tecnico-scientifiche basate sull'analisi dei fattori di rischio. Un elemento di particolare innovazione riguarda l'impegno comune nello studio delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di valutare come queste tecnologie possano migliorare il monitoraggio delle condizioni di lavoro, l'analisi del rischio e l'ottimizzazione delle misure di sicurezza aziendali per ridurre l'incidenza degli infortuni.



"La sicurezza sul lavoro si costruisce facendo sistema", ha dichiarato il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo. "Con questo protocollo mettiamo a fattore comune competenze, conoscenze ed esperienze per rafforzare la cultura della prevenzione nelle piccole e medie imprese, che rappresentano l'ossatura del nostro sistema produttivo e insieme il fronte più delicato sul piano della salute e della sicurezza. La formazione e l'aggiornamento continuo dei tecnici della prevenzione sono la leva su cui vogliamo investire, perché la sicurezza cresce prima di tutto attraverso le competenze delle persone."



"Con questo protocollo rafforziamo un percorso comune con Inail, di cui riconosciamo il ruolo fondamentale per la sicurezza sul lavoro in Italia", ha aggiunto il presidente di AIAS, Francesco Santi. "Come AIAS, Associazione italiana aderente a ENSHPO, la Federazione europea delle organizzazioni professionali OHS, lavoriamo ogni giorno con i professionisti della sicurezza nelle imprese piccole, medie e grandi: metterli in rete con le competenze di Inail, anche sul fronte dell'intelligenza artificiale applicata alla prevenzione, significa avvicinarci concretamente alla Vision Zero, in Italia come in Europa."



La gestione delle attività promosse nell'ambito del protocollo è affidata a un Comitato di coordinamento, con funzioni di indirizzo, programmazione e monitoraggio, mentre la realizzazione dei singoli progetti sarà disciplinata da specifici accordi attuativi che definiranno obiettivi, risorse e tempistiche. I risultati saranno valutati anche in termini di replicabilità, per favorire una diffusione capillare della cultura della sicurezza lungo l'intera filiera produttiva.

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