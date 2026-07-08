Allianz pronta a tagliare fino a 1.800 posti nella controllata Allianz Partners con accelerazione nell'AI

(Teleborsa) - Allianz prevede di tagliare centinaia di posti di lavoro nella propria controllata Allianz Partners, specializzata in assistenza e assicurazioni per i viaggi.



La riduzione del personale, che rientra nell'ambito dell'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale, avverrà tramite accordi di buonuscita, pensionamenti anticipati e opzioni simili, e interesserà un numero di posizioni compreso tra 1.500 e 1.800 in tutta Europa.



E' quanto dichiarato dall'amministratore delegato della divisione, Tomas Kunzmann, durante un evento svoltosi ieri sera a Monaco, spiegando che "Negli ultimi sei mesi abbiamo negoziato con i nostri colleghi nei consigli di fabbrica" e che le proposte di congedo volontario sono state estese in Spagna, Francia, Germania, Italia e nei paesi del Benelux.



Allianz Partners, che impiega oltre 22.000 persone, aveva già avvertito che i livelli di forza lavoro avrebbero potuto risentire delle trasformazioni guidate dall'intelligenza artificiale.



"Questo potrebbe capitare a chiunque di noi prima o poi", ha ammesso Kunzmann a proposito dei tagli in Allianz Partners. "Trattiamo questi colleghi esattamente come è giusto che sia: in modo equo".

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