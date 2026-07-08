OpenAI lancerà domani il suo modello AI più avanzato GPT-5.6

(Teleborsa) - OpenAI si prepara ufficialmente a rilasciare domani il suo modello più avanzato di intelligenza artificiale, ovvero GPT-5.6, estendendo l'accesso all'anteprima a livello globale, ha dichiarato l'azienda in un post su X.



Infatti, inizialmente OpenAI aveva reso disponibile questo modello solo a partner selezionati, a seguito delle pressioni dell'amministrazione Trump per scaglionarne il rilascio. Da allora il governo USA ha revocato le restrizioni sulla piattaforma e il lancio di questa settimana arriva con il via libera dell'amministrazione statunitense.



Il tutto dopo che la scorsa settimana la Casa Bianca aveva revocato le restrizioni sui più recenti modelli di intelligenza artificiale Fable e Mythos di Anthropic, a meno di tre settimane da quando la società aveva ricevuto l'ordine di sospenderne l'accesso per motivi di sicurezza nazionale.



La famiglia di modelli di intelligenza artificiale GPT-5.6 di OpenAI si articola su tre livelli. Il prodotto di punta Sol è il più performante, Terra è bilanciato per le attività quotidiane e costa la metà, mentre Luna è progettato per essere veloce ed economico.



(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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