Datrix e Pitagora insieme per portare l'AI nei processi documentali della cessione del quinto

(Teleborsa) - Datrix , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha comunicato che la controllata Aramix ha avviato una collaborazione con Pitagora, intermediario finanziario specializzato nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione, che segna un passo significativo nel percorso di innovazione digitale del settore del credito al consumo.



In particolare, l'intesa prevede l'integrazione della soluzione IDM (Intelligent Document Management) di Aramix nel processo di onboarding dei clienti di Pitagora. Attraverso tecnologie di intelligent document management e modelli LLM avanzati per l'estrazione automatica dei dati, la soluzione di Aramix, sviluppata a supporto del team Pitagora secondo un approccio Human in the Loop, è in grado di analizzare documenti complessi, estrarre in automatico le informazioni rilevanti e verificare la correttezza del dato, anche quando i file si presentano in formati differenti, disomogenei o con qualità non ottimale.



"L'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle organizzazioni complesse non è solo una sfida tecnologica, ma un percorso di trasformazione dei processi - ha commentato Mauro Arte, CEO di Aramix - Con Pitagora portiamo l'AI dentro un ambito operativo reale e ad alta complessità, trasformando dati e documenti in informazioni più affidabili, accessibili e utilizzabili dai team. È questa la visione in cui crediamo: un'intelligenza artificiale governata, integrata nei processi aziendali e capace di generare efficienza, qualità e scalabilità".



"L'intelligenza artificiale rappresenta per Pitagora un importante fattore di evoluzione dei processi aziendali, purché sia introdotta con criteri di responsabilità, trasparenza e pieno controllo umano - ha detto Fabio Capra, Vicedirettore Generale di Pitagora - La collaborazione con Aramix nasce proprio da questa visione: utilizzare le migliori tecnologie disponibili per migliorare l'efficienza operativa, la qualità delle verifiche documentali e la rapidità del servizio ai clienti, mantenendo al centro la competenza delle persone e il presidio dei rischi. Riteniamo che il futuro dell'AI nel settore finanziario non sia la sostituzione delle professionalità, ma il rafforzamento della loro capacità di creare valore attraverso strumenti innovativi, sicuri e conformi al quadro normativo".

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