Apple, Wanda Austin nel board. Escono Al Gore e James Bell

(Teleborsa) -ha annunciato che, ex presidente e CEO di The Aerospace Corporation, è stata. Austin porta con sé decenni di esperienza scientifica e tecnologica nel suo ruolo e ha una significativa esperienza nel promuovere l'innovazione e nel definire la strategia aziendale, si legge in una nota.Attualmente fa anche parte del consiglio di amministrazione die del consiglio di amministrazione di, di cui è il lead independent director. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Virgin Galactic, la compagnia di voli spaziali, dal 2019 al 2023.Il board di Apple ha una policy di lunga data secondo la quale i membri generalmente non possono candidarsi alla rielezione dopo aver raggiunto i 75 anni. Di conseguenza,, in carica dal 2003, e, entrato nel 2015,"Siamo profondamente grati ad Al e James per i loro molti anni al servizio di Apple: le loro intuizioni, energia e valori ci hanno reso un'azienda più forte in tanti modi - ha affermato il- Per più di 20 anni, Al ha contribuito in modo incredibile al nostro lavoro: dal suo sostegno incondizionato alla protezione della privacy dei nostri utenti, alla sua incomparabile conoscenza delle questioni ambientali e climatiche. La dedizione di James è stata straordinaria e siamo grati per le importanti prospettive e la profonda esperienza che ha offerto in materia di audit, finanza e molto altro ancora nel corso degli anni".