Wall Street prosegue positiva e guarda a trimestrali

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 38.755 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.160 punti. Poco sopra la parità il(+0,61%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,62%).Tra gli investitori si registra un maggiore ottimismo sul taglio tassi da parte della Federal Reserve, dopo il rapporto sull’occupazione statunitense di aprile, che ha mostrato un rallentamento del mercato del lavoro, e le rassicurazioni della Federal Reserve sul costo del denaro.Sul fronte delle trimestrali, gli investitori attendono in particolare i conti di Disney, domani 7 maggio, e quelli di Uber, mercoledì 8 maggio.(+1,13%),(+0,96%) e(+0,90%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+2,11%),(+1,61%),(+1,21%) e(+1,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,83%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,09%.Tentenna, che cede lo 0,84%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Tra i(+4,59%),(+3,31%),(+2,72%) e(+2,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,47%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,61%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,30%.