Wall Street tonica. Job Report USA riaccende attese su taglio tassi

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in territorio positivo, con gli investitori che hanno interpretato il rallentamento del mercato del lavoro statunitense come un'indicazione che lapotrà essere in grado di iniziare a tagliare i tassi di interesse, già a settembre.Sul fronte societario,ha registrato un primo trimestre superiore alle attese e ha annunciato il più grande riacquisto di azioni proprie nella storia degli USA.Tra gli indici statunitensi, ilè in aumento dell'1,16%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,20% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Su di giri il(+1,93%); con analoga direzione, positivo l'(+1,41%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,09%),(+0,99%) e(+0,76%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+12,90%),(+6,52%),(+2,08%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,62%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,08%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,83%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,76%.Al top tra i, si posizionano(+12,90%),(+9,55%),(+6,52%) e(+5,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,63%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,71%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,63%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,07%.