Inflazione UE, Lane: taglio tassi non è argomento per breve termine BCE

(Teleborsa) - I tagli dei tassi di interesse in Eurolandia non sono un tema di discussione per il breve termine. Lo ha detto il, a fronte degli ultimi dati sull'inflazione che, di fatto hanno confermato l'opinione dell'Eurotower."I dati sull'inflazione di dicembre confermano ampiamente la nostra valutazione della riunione di dicembre e le nostre proiezioni di dicembre. Su questa base il taglio dei tassi di interesse non è un argomento per il breve termine", ha sottolineato Lane a un evento a Dublino.La riduzione del costo del denaro sarà presa in considerazione continuando a monitorare le informazioni che arriveranno, ha aggiunto. "Una volta che avremo sviluppato sufficiente fiducia nel fatto che stiamo raggiungendo l'obiettivo del 2% di inflazione, l'argomento del taglio dei tassi tornerà ovviamente in primo piano. Ma al momento si tratta di congetture provvisorie e dovremo vedere i dati in arrivo prima di spingerci oltre".