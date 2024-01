Yemen, attacco Usa-Gb a postazioni Houthi in risposta a raid nel Mar Rosso

(Teleborsa) - "Oggi, su mio ordine, le forze militari statunitensi, insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Olanda, hanno condotto con successo attacchi contro una serie di obiettivi nello Yemen utilizzati dai ribelli Houthi per mettere a repentaglio la libertà di navigazione in uno dei corsi d'acqua più vitali del mondo". È quanto ha affermatospiegando che si tratta di una "risposta diretta agli attacchi Houthi" nel Mar Rosso. "Non esiterò – ha aggiunto – a prendere ulteriori misure per proteggere il nostro popolo e il libero flusso del commercio internazionale, se necessario".Gli attacchi, ha riferito un dirigente Usa alla Cnn, sono stati condotti in particolare con aerei da combattimento e missili Tomahawk. Nelle prime ore di oggi, i militari statunitensi e britannici hanno effettuatosu obiettivi nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi, tra cui la capitale San'a e le città di al Hudaydah, Taizz e Sadah.Oltre– scelti per indebolire la capacità degli Houthi di attaccare le navi nel Mar Rosso – sono stati colpiti da missili lanciati da cielo, terra e mare (con il sottomarino Uss Florida). Figurano, tra questi, sistemi radar, depositi e siti di lancio di droni, missili balistici e missili da crociera.In seguito agli attacchi di Usa e Gb su richiesta della Russiaintorno alle 16 ora New York (le 22 italiane).Gli Stati Uniti – secondo quanto rivelato dain una telefonata con un gruppo di giornalisti – hanno avuto una serie di consultazioni "con alleati e partner" prima di decidere l'attacco contro i ribelli Houthi in Yemen. "Non entreremo del dettaglio di tutte le nostre consultazioni operative ma l'elenco dei paesi hanno partecipato ai raid è stato reso pubblico", ha sottolineato il funzionario precisando di non voler "nominare gli altri Paesi consultati". Tuttavia – ha aggiunto – "è evidente l'Il Regno Unito – ha detto il– ha inviato un "segnale forte" ai ribelli Houthi con gli attacchi condotti la notte scorsa da Londra e Washington contro diversi obiettivi nello Yemen. L'azione militare – ha aggiunto – è in risposta agli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, che "non possono restare impuniti".Per ilgli attacchi notturni degli Stati Uniti e del Regno Unito sulle aree dello Yemen controllate dagli Houthi rappresentano un "messaggio molto chiaro" al movimento ribelle e all'Iran. Gli Stati Uniti e il Regno Unito sono stati costretti a ricorrere a mezzi militari dopo che gli Houthi hanno ignorato i loro avvertimenti e hanno continuato ad attaccare navi commerciali nel Mar Rosso, ha dichiarato Cameron in un commento a Nbc News, aggiungendo di aver discusso degli attacchi sul Mar Rosso anche con il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian.A quanto si apprende il Servizio di Azione Esterna dell'Unione Europea (EEAS) ha presentato la sua proposta di missione blustellata nel Mar Rosso a difesa del commercio internazionale ai 27 Paesi membri dell'Ue, in cui si propone il dislocamento di "almeno tre cacciatorpediniere o fregate antiaeree con capacità multi-missione" per almeno "un anno". La proposta, presentata prima degli attacchi di Usa e Regno Unito in Yemen, nota che "le dimensioni esatte e la composizione dell'operazione saranno soggette a ulteriori pianificazioni operative".Secondo quanto riferisconoi all'Italia è stato chiesto di sottoscrivere la dichiarazione congiunta con Stati Uniti, Regno Unito e altri Paesi alleati (che il governo di Roma non ha firmato) ma non è mai stato chiesto di partecipare ai bombardamenti in Yemen. "Lavoriamo – spiegano le stesse fonti – per mantenere bassa la tensione nel Mar Rosso e siamo impegnati nella coalizione europea per garantire libera circolazione delle navi nell'area".