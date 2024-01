ESI, commessa da 5,7 milioni di euro per impianto fotovoltaico

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, hacon una primaria multinazionale del settore oil & gas, per la realizzazione in modalità EPC (chiavi in mano) di undella potenza complessiva di 10 MWp in Piemonte.L'importo della commessa, pari a circa, sarà di competenza dell'esercizio 2024. L'avvio dell'operazione era stato già annunciato lo scorso 14 novembre "Con questo nuovo contratto, siamo orgogliosi di dare inizio a una partnership con un nuovo cliente player a livello mondiale nel settore oil & gas - ha commentato l'- ESI sta giocando un ruolo di prima linea aggiudicandosi importanti commesse e acquisendo riconoscimento internazionale. Le aggiudicazioni avvenute negli ultimi mesi ci fanno guardare all’esercizio 2024 con grande ottimismo".