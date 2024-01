Ex Ilva, Arcelor Mittal tratta l'uscita in Italia e investe in Francia: si cercano nuovi partner

(Teleborsa) - È in corso lae la settimana che si apre sarà decisiva. I legali di Invitalia e Arcelor Mittal, rispettivamente al 38 e al 62% del capitale, sono al lavoro nel tentativo di definire una separazione consensuale che porti a una uscita morbida del colosso franco-indiano. Palazzo Chigi ha indicatomentredove forse si chiarirà definitivamente il percorso da seguire. L'uscita concordata di Mittal, passando molto probabilmente per un indennizzo, consentirebbe alle parti di non scivolare in un lungo contenzioso giudiziario.Ilpotrebbe aggirarsi intorno aiUna cifra che, secondo quanto riporta La Repubblica, Invitalia potrebbe versare per acquistare la quota del 40% che farà capo ad A. Mittal a valle della conversione in equity dei 680 milioni versati dallo Stato all'inizio del 2023. La base di riferimento sarebbe lae verificata da Kpmg alla fine del 2020, in occasione dell'ingresso di Invitalia. Allora il valore delle azioni era di 1,050 miliardi. Inoltre, il governo dovrà valutare l'in caso di accordo per l'uscita di Mittal, perché oltre ai 400 milioni per la quota di Adi ci sarebbero altri 3-400 milioni da immettere nell'azienda per rilanciare la produzione e circa 950 milioni per ricomprare gli impianti considerando anche che 700 milioni dovrebbero tornare indietro, in quanto prestiti che il Mef aveva versato al primo commissariamento.Consensuale o meno il divorzio dello Stato italiano con Arcelor Mittal sarà un punto di svolta ma non di arrivo nella travagliata vicenda degli stabilimenti ex Ilva. Il difficile verrà dopo, quando il governo dovrà trovare i capitali privati per garantire un futuro solido e competitivo ad Acciaierie d'Italia.lo Stato assumerà il controllo dell'azienda solo per traghettarla verso un nuovo assetto societario. Tra i nomi circolati nei giorni scorsi, oltre a, si fa insistente anche quello del. "Non è possibile non pensare al più grande produttore di prodotti piani in Italia che è Arvedi" ha affermato in un'intervista al Corriere della Sera ilGià nel 2017 Arvedi conaveva presentato un'offerta per il polo di Taranto, partecipando anche alla"ma – afferma Gozzi – si preferirono i franco-indiani. Perché, seguendo i parametri europei, si diede più importanza all'offerta che al piano industriale". Il gruppo Arvedi ha chiuso il 2022 con 7 miliardi 756 milioni di ricavi e un risultato netto di 640 milioni di euro. La principale azienda, Acciaieria Arvedi, realizza prodotti piani di acciaio al carbonio e ha registrato 3,6 miliardi di ricavi, in aumento del 20% rispetto al 2021. Ma gli italiani del settore con la capacità di intervenire non sono pochi: dallealNel frattempo il gigante siderurgicocomplessivi sulla riduzione delle emissioni di CO2 dell'. L'accordo riguarda uno dei maggiori siti industriali dell'Esagono e si inserisce nell'ambito delle iniziative che sfruttano anche il parco energetico nucleare francese. L'annuncio dell'intesa tra il governo francese e il colosso indiano dell'acciaio è arrivato dal ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire che a sua volta, nell'ambito del piano di riduzioni del carbonio prodotto dall'industria, potrà arrivare ad investireaccompagnando gli investimenti effettivamente realizzati dal gruppo privato. Questo denaro consentirà di costruire a Dunkerque, che è considerato uno dei 50 siti industriali francesi più inquinanti, due forni elettrici e un'unità diretta per la riduzione del ferro. L'attivazione è prevista per il 2027. È il primo passo verso laQuesti impianti alimentati da elettricità e gas, ed eventualmente idrogeno, sostituiranno i forni alimentati a carbone. Le emissioni di Co2 dovrebbero calare di 4,4 milioni di tonnellate all'anno. Arcelor, ha inoltre aggiunto il ministro, firmerà una lettera di intenti conper un contratto di fornitura stabile e competitiva a lungo termine di energia nucleare.