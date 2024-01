UE: la soddisfazione complessiva per la vita su una scala da 0 a 10 è di 7,1 punti

(Teleborsa) - Nel 2022 le persone nell'UE hanno valutato la lorosu una scala da 0 (molto insoddisfatto) a 10 (molto soddisfatto). Per 18 dei 27 paesi dell'UE la soddisfazione complessiva per la vita è stata valutata superiore o uguale alla media dell'UE.Il punteggio, Finlandia, Polonia e Romania (ciascuno a 7,7), Belgio e Paesi Bassi (entrambi a 7,6) e più basso in Bulgaria (5,6), Germania (6,5) e Grecia (6,7). In tutti i paesi, ad eccezione della Bulgaria, le valutazioni medie della soddisfazione per la vita erano superiori a 6, il che significa che la maggior parte delle persone nell'UE si dichiara soddisfatta piuttosto che insoddisfatta.La soddisfazione della vita può esserequali l'età, il livello di istruzione, la situazione familiare e finanziaria, nonché la diversità di esperienze, scelte, priorità e valori di un individuo. Questo indicatore soggettivo del benessere dei cittadini europei è raccolto come parte delle statistiche dell'UE sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC).