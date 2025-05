ISTAT, cittadini meno soddisfatti della loro salute e delle relazioni familiari. Tre famiglie su dieci in difficoltà

(Teleborsa) - Nel 2024 si arresta la crescita della soddisfazione manifestatasi nel corso dell’anno precedente e la quota di persone soddisfatte si ferma al 46,3% (era il 46,6% nel 2023). Vari i: scendono quella per le relazioni familiari (pari all’87,9%) e amicali (79,7%), quella per la salute e, soprattutto, quella per il tempo libero (66,3%). In calo anche la soddisfazione economica personale quella lavorativa e la fiducia verso il prossimo. E' la fotografia scattata dall'indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2024.Alla domanda “Attualmente, quanto si ritiene soddisfatto della sua vita nel complesso?”, in base a un punteggio da 0 a 10 (dove 0 indica “per niente soddisfatto” e 10 “molto soddisfatto”), il 46,3% delle persone di 14 anni e più indica livelli di punteggio alti (8-10), il 39,2% giudica la propria vita mediamente soddisfacente (6-7), mentre solo il 12,3% la valuta con punteggi bassi (0-5).Nel contesto di un livello di soddisfazione stabile ed elevato nei confronti della vita, non mancano tuttavia segnali in controtendenza. Lo confermano pressoché tutti i principali indicatori che nel 2024 arretrano rispetto all’anno precedente. Tra questi, nel quadro deidi 1,4 punti percentuali la soddisfazione per le relazioni familiari (pari all’87,9%), di 1,3 punti percentuali quella per le relazioni amicali (79,7%), di 1,8 punti percentuali quella per il tempo libero (66,3%).Sul piano personale(78,5%, 1,2 punti percentuali in meno sul 2023). Infine, sul versante più propriamente socio-economico, scende tanto la soddisfazione(77,6%, 2,4 punti percentuali in meno su 2023) quanto quella per la situazione economica personale (57,6%, 1,9 punti percentuali in meno). Unico segnale parzialmente positivo è la riduzione della percentuale di famiglie che valutanogenerale rispetto all’anno precedente (4,4 punti percentuali in meno), problema che comunqueIn conclusione, l'indagine sottolinea come anche un indicatore generico quale quello relativo alla(22,5%) segni il passo, scendendo di 2,3 punti percentuali.Secondo i dati ISTAT resi noti oggi nel 2024 il 29,5% delle famiglie considera peggiorata la propria situazione economica rispetto all'anno precedente, contro il 33,9% del 2023 e il 35,1% del 2022. "Dati preoccupanti! E' solo un'illusione ottica il fatto che diminuisca la percentuale di chi considera peggiorata la propria condizione economica rispetto al 2023 o al 2022. Ci mancherebbe altro!" afferma"Il 2022, infatti, è l'anno dell'invasione dell'Ucraina, delle bollette di luce e gas e dei carburanti che hanno toccato il record storico, dei prezzi alle stelle, dell'inflazione all'8,1%, un picco che non si aveva dal 1985. E' stato l'anno nero dei consumatori. Sarebbe incredibile se la percentuale di chi ha una situazione peggiorata rispetto a quel periodo salisse ulteriormente. E' anzi già grave che la situazione peggiori per il 29,5% delle famiglie, quasi un terzo" prosegue Dona,"Inoltre,. Invariato non è, infatti, un valore positivo. Vuol dire, ad esempio, che, nonostante il caso della disoccupazione e la riduzione dell'inflazione, chi faceva fatica ad arrivare alla fine del mese nel 2023 continua a essere in difficoltà anche nel 2024. Una pessima notizia! Non per niente, cala rispetto al 2023 la percentuale delle famiglie che valuta adeguate alle proprie esigenze le risorse economiche di cui dispone" conclude Dona.