UniCredit Longevity Forum 2025: l'Italia davanti alla sfida della longevità

(Teleborsa) -ha ospitato oggi, presso Palazzo Mezzanotte a Milano, il primopresentando una nuova serie di ricerche proprietarie sviluppate in collaborazione con il National Innovation Centre for Ageing (NICA) del Regno Unito e Fidelity International, tra cui:che misura quanto i Paesi siano pronti a sostenere una vita più lunga e insalute, considerando comportamenti individuali, sistemi sanitari, ambiente fisico e condizioni sociali;che analizza aspetti più soggettivi del benessere, come soddisfazione personale, libertà e relazioni sociali, per capire quanto le persone si sentano realmente in grado di vivere una vita piena e significativa;, che esplorano come l'allungamento della vita stia trasformando identità, consumo e progettualità individuale.entro il 2050, la speranza di vita media in Europa aumenterà di 4,5 anni, mentre quella in buona salute solo di 2,6, raggiungendo i 67,4 anni, ampliando così un divario già critico tra durata della vita e qualità della stessa. Guardando oltre il 2050, l'aspettativa di vita potrebbe sfiorare i 100 anni, aggiungendo ulteriori 27,4 anni – pari a circa 240mila ore – di esistenza potenziale. Ma vivere più a lungo non significa necessariamente vivere meglio.I due strumenti sviluppati da UniCredit –– offrono una lettura integrata del fenomeno: da un lato, la capacità dei sistemi di sostenere una vita più lunga e sana attraverso infrastrutture, sanità e condizioni sociali; dall'altro, il benessere soggettivo, legato a libertà, relazioni e soddisfazione personale. In alcuni Paesi, i risultati divergono sensibilmente tra i due indici: nazioni con sistemi strutturati mostrano livelli di benessere percepito inferiori, mentre altre con infrastrutture meno sviluppate evidenziano una maggiore soddisfazione individuale. Questo suggerisce che strategie efficaci in tema dilongevità devono considerare sia interventi strutturali sia un reale supporto al benessere delle persone, per accompagnarle in percorsi di vita più lunghi, ma anche più significativi.Nell'Italia si colloca al 14esimo posto su 30 Paesi analizzati, dimostrando una buona preparazione generale a supportare una vita più lunga e in salute. Tuttavia, emergono alcunelegate a stili di vita sedentari, disuguaglianze territoriali e fragilità psicologica. In particolare: solo il 26,7% degli adulti italiani pratica regolarmente attività fisica aerobica, contro una media UE del44,3%; la speranza di vita sana alla nascita in Italia è di 70,74 anni, quasi un anno in meno rispetto ai Paesi nordici più avanzati; solo il 29,7% degli italiani tra i 25 e i 64 anni partecipa a programmi di istruzione o formazione continua, rispetto a una media europea del 46,6%. Accanto a queste sfide,la speranza di vita complessiva resta tra le più alte d'Europa e il 43,1% degli over 65 si dichiara in buona o ottima salute, un dato superiore alla media europea (39,6%). Questi punti di forza, sebbene non ancora pienamente riconosciuti a livello individuale, come dimostra il valore particolarmente basso dell'Italia (28esimo posto) nell'confermano la presenza di fondamenta solide, culturali, alimentari, sanitarie e sociali, su cui costruire strategie efficaci per una longevità attiva. In questo contesto, iniziative come il Longevity Economic Forum rappresentano un'occasioneconcreta per orientare le politiche del futuro."Questa iniziativa – spiega– va oltre la semplice ricerca. Vogliamo promuovere la collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità su un tema così cruciale e, come banca e istituzione europea responsabile, siamo orgogliosi di avere un ruolo guida in questo dibattito."evidenzia una profonda trasformazione nei comportamenti e nei valori associati all'allungamento della vita. Le proiezioni mostrano che una vita lunga 100 anni potrebbe includere fino a 274.626 ore di tempo libero – un tempo potenziale da reinvestire in salute, relazioni e progettualità individuale.benessere emotivo, relazioni significative, identità personale e senso di realizzazione. Si affermanocome: la, che promuove esperienze sensoriali, emozionali e relazionali come nuovi motori di benessere; lache riflette una crescente attenzione al ruolo affettivo e rigenerativo degli animali da compagnia nella vita delle persone. Questi segnali delineano una, basata su consumi orientati alla qualità della vita, alla prevenzione e a modelli esistenziali più flessibili."Non si tratta solo di età – ha commentato– ma di ambizione. Le persone vogliono prolungare sia la durata che la qualità della propria vita, vivendo più a lungo con salute, consapevolezza e libertà di scelta. Per farlo, dobbiamo trasformare i sistemi esistenti in vista di una società della longevità.""La longevità – ha affermato– è uno dei problemi migliori che una società possa avere. E il nostro settore ha un ruolo chiave nell'aiutare gli investitori a raggiungere risultati solidi e sostenibili per affrontare una vita più lunga"."L'economia della longevità – ha detto il– non riguarda solo il vivere più a lungo. Si tratta di ripensare interi settori, strategie di investimento e la società nel suo complesso.""Gli investimenti legati alla longevità – ha spiegato poi il– dovrebbero includere sistemi economici e sociali più ampi, in grado di permettere agli individui di vivere una vita produttiva e soddisfacente anche negli anni più avanzati."ha ribadito la necessità di un cambiamento sistemico. "Abbiamo bisogno – ha detto– di sistemi dinamici che supportino la capacità di reinventarsi nelle diverse fasi della vita. La pensione non è la fine, è una transizione".