Veicoli commerciali, UNRAE: "Nel 2023 196.525 unità e +22,2%. Miglior risultato in 7 anni"

(Teleborsa) - Il 2023 è stato un anno più che positivo per ilche registra nell'intero annooltre 35 mila in più delle 160.839 del 2022, pari ain linea con le stime dell'. È il risultato migliore degli ultimi sette anni, dopo le 200.464 unità registrate nel 2016. Ilha contribuito al volume annuale con, in crescita del 25,3% rispetto alle 14.143 dello stesso mese 2022. Una ulteriore leggera crescita – stima l'UNRAE – è attesa anche nel 2024, quando un possibile rallentamento del ciclo economico e del conseguente calo degli investimenti verrebbero però compensati dal rinnovo di gare per flotte aziendali e da una certa disponibilità di veicoli inevasi nel 2023."Dopo le forti critiche, anche da parte dell'UNRAE, all'attuale schema degli incentivi, che con un avanzo di circa il 92% delle risorse a fine 2023 ha mostrato la sua inefficacia, il MIMIT ha annunciato di recente un DPCM volto a migliorarne il funzionamento e la fruibilità", afferma ili. Legato all'inefficacia del vigente schema degli incentivi è il blocco, in sostanza, della transizione energetica nel comparto dei veicoli commerciali, come dimostrano i dati dei veicoli BEV immatricolati nell'intero 2023, fermi a quota 3,1% del totale.sottolinea, a questo proposito, l'accoglimento nel provvedimento di revisione degli incentivi delle modifiche che l'UNRAE ha più volte sollecitato: "l'eliminazione dell'obbligo di rottamazione per l'acquisto di veicoli elettrici; l'estensione degli incentivi ad altre alimentazioni, compreso il diesel, in questo caso a fronte di rottamazione, al fine di un accelerato rinnovo del vetusto parco circolante; l'inclusione delle società di noleggio tra i fruitori degli incentivi, pur se nei limiti di acquisto di soli veicoli elettrici e a idrogeno, dietro presentazione di un contratto già stipulato con un'impresa utilizzatrice del veicolo incentivato". Infine, ilrinnova la richiesta di introdurre unper gli investimenti privati in ricariche fast (oltre 70 kW) almeno fino al 2025, come misura utile a favorire una larga diffusione delle infrastrutture di ricarica.Lacon dati quasi definitivi, confrontata con lo stesso periodo 2022, fra i canali di vendita evidenzia una stabilità dei privati, che perdono 3,5 punti di quota, al 15,3% del mercato. Il noleggio a lungo termine nell'anno guadagna 1/3 dei volumi, grazie alla spinta delle società Top, salendo a rappresentare il 31,4% del totale (+2,5 p.p.); il breve termine raggiunge il 5,9% di share (+1,3 p.p.).Lele società rappresentano il 39,7% delle immatricolazioni dell'anno (-2,7 p.p.). Sul fronte delle motorizzazioni, nel 2023 rispetto al 2022, il diesel recupera quasi 4 punti di quota, all'80,4% del mercato. Ilrimane sostanzialmente stabile al 3,1% di share, isi portano al 3,1% (+0,4 p.p.), iallo 0,6%. Ilscende di 1,1 punti, al 4,3% di share, idi 2,5 punti, all'8,4%, il. La CO2 media ponderata dei veicoli con ptt fino a 3,5 t nell'intero 2023 cresce del 4,3% a 190,2 g/Km (rispetto ai 182,3 g/Km dell'anno 2022).